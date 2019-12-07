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Суббота, 07.12.2019
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Джошуа - Руис: все о бое-реванше (Фото, Видео)

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Джошуа - Руис: все о бое-реванше (Фото, Видео)
18:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Новости спорта:Вечером 7 декабря Энтони Джошуа попробует взять реванш у Энди Руиса.

Сегодня, 7 декабря, в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия) на одноименном стадионе состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супер противостояние Энди Руис - Энтони Джошуа. На кону главного поединка вечера будут стоять 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе.

Предыстория

Первого июня 2019 года Энтони Джошуа проводил защиту своих титулов в бою с менее известным мексиканцем Энди Руисом, который согласился на бой с британским чемпионом на коротком уведомлении. В итоге в невероятном по накалу поединке мексиканский Разрушитель уничтожил AJ и отправил того в технический нокаут. Таким образом, мир увидел первого в истории мексиканского чемпиона мира в супертяжелом весе. В контракте на бой была опция немедленного реванша, которой и воспользовался Энтони Джошуа.

189 дней тому назад:

Место проведения

Поединок состоится в Эд-Диръии на одноименной арене, которая вместит 15 000 болельщиков. Арена разборная и после ивента на ее демонтаж потребуется около месяца.

Где смотреть 

В прямом эфире в Украине бой покажет телеканал "Интер". Начало "Большого бокса" на "Интере" в 21:30 по киевскому времени. Ожидается, что главный поединок вечера начнется после 23:00. Сайт "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию схватки.

Прогноз букмекеров

Несмотря на статус чемпиона мира Энди Руис не является фаворитом противостояния. На его победу специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 3,2. Успех британца оценивается в 1,35. Ничейный исход маловероятен - 34.

Перед боем

Накануне поединка оба бойцы провели традиционную церемонию взвешивания. Мексиканец оказался намного тяжелее соперника, показав на весах 128,6 кг. Это самый большой вес Энди с 2009 года. Вес претендента составил 107,5 кг.

Слова перед боем

Энтони Джошуа очень хочет вернуть свои пояса:

"Мне нужно завладеть центром ринга. Иногда не надо кружить на ринге. Я спрашивал Руиса: "Как я могу тебя победить?". Он ответил: "Тебе нужно бегать вокруг меня". Мы должны быть активными, чтобы одержать победу. Я буду использовать свои преимущества. Но моя активность в ринге будет умной. Во мне нет страха. Я по-прежнему предан своему делу. Я сделаю так, чтобы эта ситуация обернулась в мою пользу. К боям всегда надо подходить с настроем претендента. Я об этом говорил еще когда владел поясами"

Энди Руис хочет доказать, что победа в первом бою была не случайной.

"Я вынужден завершить карьеру Джошуа, потому что, если я не сделаю этого, то он попытается завершить мою. В ринге или я, или он. С божьей помощью мне удастся победить"

Андеркард

Александр Поветкин (35-2-0) — Майкл Хантер (18-1-0)

Филип Хргович (9-0-0) — Эрик Молина (27-5-0)

Диллиан Уайт (26-1-0) — Мариуш Вах (35-5-0)

Махаммадрасул Маджидов (1-0-0) — Том Литтл (10-7-0)

Зухар аль-Кватани (7-0-0) — Омар Дусари (7-0-1)

Диего Пачеко (7-0-0) — Селемани Саиди (20-15-5)

Иван Прайс (1-0-0) — Сведи Мохамед (12-6-2)

Маджид аль-Нагби (3-0-0) — Илья Беруашвили (8-12-0)

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