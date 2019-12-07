Тайсон Фьюри рвется в ММА: боксер провел встречу с президентом UFC

Новости спорта:Переход из бокса в ММА может состояться уже в ближайшее время.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что уже обсуждал с Тайсоном Фьюри возможный переход боксера в MMA.

"На днях мы уже встретились с Тайсоном Фьюри и обговорили его возможный дебют в ММА.

Он не заканчивает свою карьеру в боксе. У него скоро бой-реванш с Уайлдером. Очевидно, это будет огромное событие для боксерского тяжелого веса.

После данного противостояния мы посмотрим, как сложатся обстоятельства", - сказал Уайт в интервью MMA Junkie.

Стоит отметить, что бой Фьюри - Уайлдер пройдет в феврале 2020 года.