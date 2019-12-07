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Поветкин - Хантер: онлайн-трансляция боя

Поветкин - Хантер: онлайн-трансляция боя
21:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Прямая трансляция боя Поветкин - Хантер, который проходит в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии.

В субботу, 7 декабря, поздно вечером в Саудовской Аравии состоится боксерский поединок двух супертяжеловесов. Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA россиянин Александр Поветкин выйдет на ринг против бывшего соперника Алекасандра Усика - американца Майкла Хантера.

ПОВЕТКИН vs ХАНТЕР

21:35 Александр Поветкин выходит в ринг.

21:32 Судьи отдали победу единогласным решением судей Диллиану Уайту — 98:93, 97:93, 97:93.

21:25 Сейчас в ринге два супертяжеловеса Диллиан Уайт и Мариуш Вах.

21:22 Сауль Альварес прилетел поддержать земляка Энди Руиса.

21:08 Бронзовый призёр Олимпиады в Рио в супертяжёлом весе хорват Филип Хргович встретился с экс-претендентом на титул чемпиона мира Эриком Молиной (27-6, 19 КО) и нокаутировал его в третьем раунде

Для возрастного 40-летнего российского боксера поражение, особенно нокаутом, может поставить крест на дальнейшей профессиональной карьере. И "Русского Витязя" считают аутсайдером. 

Интересно, что как россиянин, так и американец в течение своей карьеры проигрывали украинским бойцам. Поветкин в свое время уступил Владимиру Кличко, тогда как Хантер стал жертвой Александра Усика в первом тяжелом весе.

Промо боя

Результаты взвешивания за сутки доя боя оказались следующими. Майкл Хантер – 102,5 килограмма, Александр Поветкин – 103,8 килограмма. 

Список всех боев 7 декабря:

Энди Руис (33-1-0) - Энтони Джошуа (22-1-0)

Александр Поветкин (35-2-0) - Майкл Хантер (18-1-0)

Филип Хргович (9-0-0) - Эрик Молина (27-5-0)

Диллиан Уайт (26-1-0) - Мариуш Вах (35-5-0)

Махаммадрасул Маджидов (1-0-0) - Том Литтл (10-7-0)

Зухар аль-Кватани (7-0-0) - Омар Дусари (7-0-1)

Диего Пачеко (7-0-0) - Селемани Саиди (20-15-5)

Иван Прайс (1-0-0) - Сведи Мохамед (12-6-2)

Маджид аль-Нагби (3-0-0) - Илья Беруашвили (8-12-0)

Прогноз букмекеров. Эксперты считают американского боксера фаворитом поединка. Коэффициент на победу Майкла Хантера составляет 1.40, тогда как ставку на победу Александра Поветкина можно сделать с котировкой 2.80, а коэффициент на ничью - 21.00.

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