Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Джошуа - Руис

Новости спорта:В следующем году украинец может провести бой с победителем этого поединка.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) прилетел в Саудовскую Аравию на реванш между Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и Энди Руисом (33-1, 22 КО), сообщает luckypunch.net.

Бой между британцем и мексиканцем состоится сегодня, прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Интер.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Усик может провести бой с победителем реванша Джошуа — Руис. Впрочем, сейчас фаворитом на поединок с украинцем считается Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

В начале октября Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе, одержав в результате технического нокаута в седьмом раунде победу над Чазом Уизерспуном (38-4, 29 KO).