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Суббота, 07.12.2019
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Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Джошуа - Руис

Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Джошуа - Руис
19:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Luckypunch

Новости спорта:В следующем году украинец может провести бой с победителем этого поединка.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) прилетел в Саудовскую Аравию на реванш между Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и Энди Руисом (33-1, 22 КО), сообщает luckypunch.net.

Бой между британцем и мексиканцем состоится сегодня, прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Интер.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Усик может провести бой с победителем реванша Джошуа — Руис. Впрочем, сейчас фаворитом на поединок с украинцем считается Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

Джошуа - Руис: все о бое-реванше (Фото, Видео)

В начале октября Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе, одержав в результате технического нокаута в седьмом раунде победу над Чазом Уизерспуном (38-4, 29 KO).

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Бокс, Джошуа, Александр Усик, Бокс Спорт, Энди Руис.
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