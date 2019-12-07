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Поветкин - Хантер. Видео боя

Поветкин - Хантер. Видео боя
22:54 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Полное видео боя Александр Поветкин - Майкл Хантер.

В Саудовской Аравии завершился отборочный поединок в супертяжелом весе по версии WBA между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.

Хантер очень активно начал бой и захватил преимущество, но затем Александр Поветкин сумел выровнять бой, и его удары выглядели опаснее и тяжелее. В дальнейшем бой проходил в равной борьбе с успешными эпизодами с обеих сторон. В заключительных раундах на действиях Александра Поветкина стала сказываться усталость, но сумел собраться и хорошо провести последний двенадцатый раунд. В итоге мнения судей разделились один судья отдал победу Поветкину со счетом 115-113, другой — Хантеру с таким же счетом, а третий выставил ничейный счет 114-114.в

Видео боя:

Джошуа - Руис: онлайн-трансляция боя-реванша (Фото, Видео)

После боя оба боксера обменялись уважительными словами в адрес друг друга и сказали, что готовы ко второму поединку.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Майкл Хантер, Джошуа - Руис, Александр Поветкин - Майкл Хантер.
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