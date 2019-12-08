Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
Король вернулся: Джошуа победил в реванше Руиса и вернул свои пояса (Видео)
Джошуа в кровавом бою победил Руиса (Видео)
Поветкин - Хантер. Видео боя
Поветкин - Хантер. Видео боя
Уайт победил Ваха в андеркарде реванша Джошуа - Руис (Видео)
Уайт победил Ваха в андеркарде реванша Джошуа - Руис (Видео)
Дерби Манчестера завершилось в пользу Юнайтед
Дерби Манчестера завершилось в пользу Юнайтед

Джошуа - Руис: видео боя

Смотрите фото (5)
Джошуа - Руис: видео боя
00:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Энтони Джошуа победил Руиса и снова стал чемпионом мира.

В Эд-Диръии (Саудовская Аравия) на арене Diriyah Arena состоялся масштабный вечер профессионального бокса Clash On The Dunes, главным событием которого стал реванш Энди Руис - Энтони Джошуа. На кону поединка стояли чемпионские пояса Руиса по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые он добыл в первом бою.

Схватка продлилась все отведенные 12 раундов и завершилась победой Энтони Джошуа единогласным решением судей. Судейский счет: 118:110, 118:110, 119:109.

ВИДЕО БОЯ

Напомним, в андеркарде главного боя состоялось несколько примечательных поединков супертяжей. В частности в со-главном событии Александр Поветкин и Майкл Хантер выдали зрелищный поединок, устроив побоище в ринге, Диллиан Уайт в тяжелом бою решением судей победил Мариуша ВахаФилип Хргович отправил Эрика Молину в тяжелый нокаут.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Бокс новости, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поветкин - Хантер: события боя
02 Джошуа - Руис: события боя-реванша (Фото, Видео)
03 Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Джошуа - Руис
04 Уайт победил Ваха в андеркарде реванша Джошуа - Руис (Видео)
05 Поветкин и Хантер устроили рубку на ринге: неожиданный результат боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь