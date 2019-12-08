Джошуа - Руис: видео боя

Новости спорта:Энтони Джошуа победил Руиса и снова стал чемпионом мира.

В Эд-Диръии (Саудовская Аравия) на арене Diriyah Arena состоялся масштабный вечер профессионального бокса Clash On The Dunes, главным событием которого стал реванш Энди Руис - Энтони Джошуа. На кону поединка стояли чемпионские пояса Руиса по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые он добыл в первом бою.

Схватка продлилась все отведенные 12 раундов и завершилась победой Энтони Джошуа единогласным решением судей. Судейский счет: 118:110, 118:110, 119:109.

ВИДЕО БОЯ

Напомним, в андеркарде главного боя состоялось несколько примечательных поединков супертяжей. В частности в со-главном событии Александр Поветкин и Майкл Хантер выдали зрелищный поединок, устроив побоище в ринге, Диллиан Уайт в тяжелом бою решением судей победил Мариуша Ваха, Филип Хргович отправил Эрика Молину в тяжелый нокаут.