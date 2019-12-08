Джошуа оценил вклад Кличко в победу над Руисом

Новости спорта:Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над Энди Руисом.

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энтони Джошуа отметил вклад Владимира Кличко в победу над Энди Руисом в матче-реванше. Второй бой Руис — Джошуа состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде вчера, 7 декабря.

"Уважаю Руиса как человека, который победил меня в первом бою. Я тяжело готовился к реваншу. Хочу отметить помощь, которую мне оказал Владимир Кличко. Он дал мне ценные советы. Я многому научился у него", — приводит слова Джошуа DAZN.

Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Джошуа. Счёт судей — 118:110 118:110, 119:109. Таким образом, Джошуа взял у Руиса реванш, вернул титулы и снова стал чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.

Напомним, первая встреча соперников прошла в июне 2019 года. Тогда Руис добыл победу техническим нокаутом в седьмом раунде.