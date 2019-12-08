"Буду воевать дальше": Поветкин высказался после боя с Хантером (Видео)

Новости спорта:Александр Поветкин после боя с Майклом Хантером обратился к своим болельщикам.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин дал понять, что намерен продолжать карьеру. Также россиянин поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с Майклом Хантером.

"Хочется поблагодарить всех болельщиков за то, что поддерживали. Ваша поддержка очень мне нужна и очень ощущалась. Не совсем получилось то, что хотел бы. Но я иду дальше, иду вперёд и буду воевать дальше", — сказал Поветкин на видеозаписи, размещённой на его официальной странице в "Инстаграме".

Видеообращение Поветкина:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Поветкин (@povetkinalexandr) 7 Дек 2019 в 12:46 PST

Напомним, 7 декабря Александр Поветкин выступил на вечере профессионального бокса в Саудовской Аравии. Его соперником был Майкл Хантер. По итогам двенадцати раундов соперники не выявили сильнейшего. Судьи зафиксировали ничью.