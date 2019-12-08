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"Я привык нокаутировать соперников": слова Джошуа после победы над Руисом

"Я привык нокаутировать соперников": слова Джошуа после победы над Руисом
10:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Энтони Джошуа прокомментировал победу над Энди Руисом в реванше.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) прокомментировал победу над Энди Руисом (33-2, 22 КО) в реванше.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить Бога. Во-вторых, хочу сказать: «Чувак, первый раз был настолько классным, поэтому это необходимо повторить», — приводит слова Джошуа Sky Sports.

«Никогда не искал оправданий. Мой чувак Дерек Чисора сказал, что я буду готов выиграть этот бой, если буду готов умереть».

«Если речь идет о боксе, то я привык нокаутировать своих соперников. В прошлый раз я потерпел поражение, поэтому сегодня я отдал должное сопернику, выражаю уважение Энди Руису».

Кличко отреагировал на победу Джошуа

«Сладкая наука бокса заключается в том, чтобы наносить удары, а не пропускать их. Никогда не изменять своему менталитету. Следовать поговорке «Оставайся голодным, оставайся скромным». Я голоден и смирен».

Джошуа победил Руиса в реванше единогласным решением судей и вернул себе чемпионские пояса. Оба боксера уже выразили желание провести третий бой.

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