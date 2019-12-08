"Три месяца вечеринок": Руис объяснил, свой проигрыш в реванше с Джошуа

Новости спорта:Бывший чемпион мира в хевивейте Энди Руис прокомментировал свой поединок против Энтони Джошуа, который завоевал пояса WBA Super, IBF, IBO и WBO.

Напомним, по итогам 12 раундов единогласным решением победил британский боксер — 118:110, 118:110, 119:109.

"Три месяца вечеринок и ликований оказали влияние на меня. Что еще тут можно сказать? Я вышел на бой с лишними килограммами, не был достаточно пластичным. Я не мог двигать так, как хотел того. Будь я полегче, то мои руки работали бы быстрее, я был бы разительно другим бойцом.

Нужно было слушать наставника и папу, воспринимать их слова серьезнее. Со мной все хорошо, однако я слегка расстроен. Мне нужно было их слушать. Я пробовал заниматься сам, но необходимо было прислушиваться к ним чаще.

Никаких оправданий. Вечеринки и другие вещи отняли лучшую часть меня. Как для боксера в не самой лучшей форме, я провел бой достаточно неплохо", - цитирует мексиканца The Sun.