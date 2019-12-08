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Уайлдер разобрал бой-реванш Джошуа - Руис

Уайлдер разобрал бой-реванш Джошуа - Руис
14:15 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деонтей Уайлдер проанализировал бой-реванш Энтони Джошуа - Энди Руис.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что вчерашний матч-реванш, в котором Энтони Джошуа победил судейским решением Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF, снял все вопросы по поводу сильнейшего супертяжеловеса современности.

"Как после этого кто-нибудь может сомневаться в том, что я — лучший в мире? — сказал Уайлдер в интервью The Athletic. — Я каждый раз отрабатываю свои деньги, давая людям то, что они хотят видеть в поединке супертяжеловесов. Болельщики приходят, чтобы увидеть нокаут. Они хотят видеть что-то эффектное, тело, распростертое на настиле ринга как во время родов… У Джошуа было много моментов, когда он мог перейти к добиванию после попадания правой. Когда ты наносишь удар правой, ты сокращаешь дистанцию и оказываешься в нужном положении для второго удара. Но он был очень робким… Психология Джошуа заточена на выживание — это метод Кличко. Разница в том, что моя психология — это психология хищника, воина, короля, императора и так далее. Это жестокий спорт, и я так к нему и отношусь".

"Джошуа сделал необходимый для победы минимум. Он бегал по рингу и велосипедил весь бой. У него в тренировочном лагере был Кличко, и он сам фактически был как Кличко: метод джеба и клинча — это все, что он делал в этот вечер… Моя психология очень отличается от этих парней. Если бы я вышел на ринг против парня, которому проиграл, я бы не стал просто танцевать, тыкать джебом и клинчевать. Я бы показал миру и убедил всех, что я сильнейший и нет никого лучше меня… Если ты считаешь себя чемпионом, что должен выходить на ринг, чтобы избить соперника".

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"Не думаю, что мы когда-нибудь увидим объединительный бой, — добавил Уайлдер. — Они могут сколько угодно говорить обо мне, но я слишком опасен. Вы видели, что я делаю в ринге. Они понимают, что я сделаю с Джошуа, если уж Руис нокаутировал его".

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