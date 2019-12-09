Хирн: Всем плевать на Уайлдера

Новости спорта:Эдди Хирн раскритиковал Деонтея Уайлдера.

Промоутер чемпиона WBA/IBF/WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1-0, 21 KO) Эдди Хирн ответил на критику чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

«Энтони Джошуа только что устроил публичную демонстрацию и отвел в школу чемпиона мира в супертяжелом весе.

Мы потратили слишком много энергии и времени на разговоры об Уайлдере, который только что отбоксировал в Лас-Вегасе и продал всего 7000 сраных билетов и сделал 100 000 PPV. Всем похрен на Уайлдера.

Извините, но это правда. Мы не собираемся давать ему эфирное время», – сказал Хирн.