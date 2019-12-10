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Чемпион WBSS Наоя Иноуэ нацелился на еще один титул

Чемпион WBSS Наоя Иноуэ нацелился на еще один титул
11:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Японский чемпион мира в легчайшем весе по версиям IBF и WBA Super Наоя Иноуэ проведет обязательную защиту титула.

Японский чемпион мира в легчайшем весе по версиям IBF и WBA Super Наоя Иноуэ проведет обязательную защиту титула, сообщает Boxingscene.

26-летний боец получил предписание от IBF и вскоре будет отстаивать свое чемпионское звание в бою с филиппинцем Майклом Дасмариньясом. Боксеры должны завершить переговоры о поединке до 3 января.

Если Иноуэ и Дасмариньяс не договорятся о проведении поединка, то состоятся промоутерские торги.

Лишь в прошлом месяце японец выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, в финале победив единогласным решением судей филиппинца Нонито Донэйра.

Свой титул чемпиона по версии IBF Наоя Иноуэ завоевал в мае нынешнего года, победив техническим нокаутом во втором раунде Эммануэля Родригеса из Пуэрто-Рико.

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Бокс, Новости бокса, Наоя Иноуэ.
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