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Поветкин: Джошуа правильно выстроил поединок

Поветкин: Джошуа правильно выстроил поединок
17:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Александр Поветкин прокомментировал победу Джошуа над Руисом.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин поделился впечатлениями от победы Энтони Джошуа над Энди Руисом, отметив, что британцу удалось полностью переиграть оппонента.

«Энтони осторожно отбоксировал этот бой. Он правильно выстроил поединок, выполнил тренерские установки и перебоксировал оппонента. Он уже не лез в драку, потому что это могло быть чревато. А по очкам он обстрелял соперника», — приводит слова Поветкина пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса» на своей официальной странице в «Инстаграме».

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Напомним, в результате победы над Руисом Джошуа вернул себе звание чемпиона мира, завоевав титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. В андеркарде боя Джошуа — Руис выступил и сам Поветкин, завершив поединок с Майклом Хантером ничьей.

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Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Бокс новости, Энди Руис.
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