Промоутер назвал вероятность проведения боя Ломаченко - Лопес

Новости спорта:Промоутер - о возможном бое украинского боксера.

Промоутер Боб Арум в интервью Boxing Scene рассказал о возможном поединке Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса.

"Вероятность поединка Лопеса и Ломаченко - 50:50, но если он победит Комми - все измениться. Тогда, откровенно говоря, вероятность поединка будет уже 95 на 5.

Ломаченко сейчас уже готов бою. Лопес, по всей видимости, тоже. Мы пока что только его планируем. Как оно будет далее - неизвестно.

Мне бы хотелось, чтобы данный бой был проведен в марте, но, возможно, придется перенести на апрель. Пока-что это наш план", - рассказал Арум.

Стоит отметить, что Теофимо Лопес свой следующий бой проведет против Ричарда Комми. Он состоится 14 декабря.