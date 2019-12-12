Российский промоутер: Усик - гениальный боксер, он с этим родился

Новости спорта:Андрей Рябинский поделился мнением о 32-летнем украинском боксёре Александре Усике.

Руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился мнением о 32-летнем украинском боксёре Александре Усике, бывшем абсолютном чемпионе мира в первом тяжёлом весе.

В ноябре 2018 года Усик победил британца Тони Беллью. Это был последний поединок украинца в первом тяжёлом весе. В октябре 2019 года он дебютировал в тяжёлом весе, победив американца Чазза Уизерспуна.

«Усик — гениальный боксёр. Он с этим родился. Он наведёт шороху в тяжёлом весе. Не знаю, станет ли он абсолютным чемпионом мира, но интересно будет.

Может, он не суперпанчер, но его техника, его тайминг, передвижения — всё это на гениальном уровне», — передает слова Рябинского корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалев.