Владимир Кличко: Бокс - важная часть моей жизни

Новости спорта:Владимир Кличко рассказал, что по мнению многих людей он всегда будет оставаться боксером.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко, который после завершения спортивной карьеры читает собственный курс лекций в нескольких университетах мира, поделился своим мнением относительно того, что в памяти многих он был, есть и будет выдающимся спортсменом, а не бизнесменом или преподавателем.

По мнению Владимира, это удел многих людей, добившихся большого успеха в одной из сфер деятельности.

"Думаю, что это совсем неплохо. Мой брат Виталий является мэром Киева более пяти лет, но все же большинство людей в нем видят боксера, которым он был. Владимир Зеленский – действующий Президент Украины, для многих всегда будет комиком, которым он был долгое время. Или возьмите Арнольда Шварценеггера. Чего он не достиг в своей жизни? Он был актером, политиком, предпринимателем. Но все по-прежнему ассоциируют его с бодибилдингом. В жизни каждого человека есть что-то особенное. Бокс - важная часть моей жизни, и меня не беспокоит, что я всегда буду с ним связан".