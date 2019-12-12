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Ломаченко посетит чемпионский бой своих потенциальных соперников

Ломаченко посетит чемпионский бой своих потенциальных соперников
20:12 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Василий Ломаченко хочет собственными глазами посмотреть на встречу своих возможных соперников.

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Franchise Василия Ломаченко заявил, что его клиент будет лично присутствовать на поединке между обладателем титула IBF Ричардом Комми и Теофимо Лопесом.

"Это правда, что один молодой человек, у которого есть три титула в легком весе и желающий четвертый пояс посетит бой в Нью-Йорке. Он хочет лично посмотреть этот бой.

Да, Василий Ломаченко будет здесь. Поэтому в бою Лопеса и Комми многое поставлено на карту. Они - отличные боксеры, способные устроить шоу", - приводит слова Арума Boxing News 24.

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Напомним, бой Комми - Лопес состоится 14 декабря в Нью-Йорке (США). На кону будет стоять чемпионство IBF в легком весе. Победитель этого противостояния встретится с Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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