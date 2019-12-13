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Энди Руис может получить чемпионский бой по версии WBC

Энди Руис может получить чемпионский бой по версии WBC
14:59 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта:Энди Руис попадет в новый рейтинг WBC.

Энди Руис, недавно потерявший чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в матче-реванше с Энтони Джошуа, может в ближайшее время стать кандидатом на бой против чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Об этом заявил президент WBC Маурицио Сулейман.

"Энди займет высокое место в новом рейтинге, и не только благодаря большому сюрпризу, который он преподнес в июне. У него хороший послужной список, он входит в элиту бокса. Энди не нужны отборочные бои или что-нибудь подобное. Возможно, ему следует отдохнуть, подумать над своими ошибками и продолжить карьеру", — цитирует слова Сулеймана официальный сайт WBC.

Отметим, что до матча-реванша с Джошуа команда Руиса уже вела предварительные переговоры о возможном поединке с Уайлдером. Свою заинтересованность в проведении такого боя высказывали и представители Эла Хэймона, работающего с обоими боксерами.

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Бокс, WBC, Новости бокса, Энди Руис.
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