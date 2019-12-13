Усик может провести бой с американцем, которого уже побеждал

Новости спорта:Майкл Хантер не против реванша с украинским боксером.

Американский супертяжеловес Майкл Хантер, завершивший свой последний поединок вничью с Александром Поветкиным, а единственное поражение на профессиональном ринге получивший в бою с Александром Усиком, заявил, что хочет вновь встретиться с украинцем.

По мнению Хантера, бой в новой весовой категории сложится совершенно по-другому.

"Безусловно, я хочу драться с Усиком, поскольку проиграл ему в первом бою. В супертяжелом весе все будет иначе. Я очень уважаю Усика, его умения и харизму.

Он один из лучших боксеров, - заявил американец. - У Усика хорошая защита. Я был способен попасть по нему, но Усик продолжал действовать просто. Мы упустили этот нюанс. Усик работает очень просто, и это действительно важно".

Ранее Хантер заявлял, что остановил бы и Тайсона Фьюри.