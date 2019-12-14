Теренс Кроуфорд заговорил о величии, вспомнив про Ломаченко и Альвареса

Новости спорта:Теренс Кроуфорд считает себя лучшим боксером современности.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (35-0, 26 КО) считает, что незаслуженно низко находится на третьем месте в рейтинге вне зависимости от весовой категории.

"Не думаю, что Ломаченко и Альварес достигли большего и обошли меня в рейтинге P4P. Это лично мое мнение. Альварес победил Ковалева? Да, но Ковалев проигрывал и раньше. Ничего нового в этом плане Сауль не сделал", — цитирует Кроуфорда BoxingScene.

Напомним, в ночь с 14 на 15 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden Кроуфорд проведет защиту титула против Егидиуса Каваляускаса (21-0-1, 17 КО) из Литвы.