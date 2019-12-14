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Суббота, 14.12.2019
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В весе Ломаченко появился чемпион "в отпуске"

В весе Ломаченко появился чемпион "в отпуске"
11:39 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Девин Хейни перенес операцию на правом плече.

Ввиду того, что чемпион WBC в легком весе Девин Хейни перенес операцию на правом плече и не сможет в течение какого-то времени проводит защиты титула, WBC перевел его в статус чемпиона WBC "в отпуске", и назначил бой за освободившийся вакантный титул между первым и вторым номерами рейтинга Хавьером Фортуной и Люком Кэмпбеллом.

Хейни получил травму плеча в своей первой защите титула 11 ноября этого года против Альфредо Сантьяго. После победы Хейни над Сантьяго WBC назначил чемпиону обязательную защиту титула против Хавьера Фортуны, и как раз вчера, 13 декабря, истек срок для достижения договоренности о бое. Теперь уже представители Фортуны и Кэмпбелла имеют возможность в срок до 3 января договориться об условиях проведения боя за вакантный титул.

Отметим, Хэйни является одни из потенциальных соперников Василия Ломаченко.

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Бокс, WBC, Новости бокса, Василий Ломаченко, Девин Хэйни.
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