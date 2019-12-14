Без Усика: The Ring обновил рейтинг лучших супертяжеловесов

Новости спорта:Всемирно известный журнал The Ring обновил рейтинг лучших супертяжей современности.

Журнал The Ring представил новый список лучших босеров хэвивейта.

Возглавил его 31-летний скандальный британец Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО).

На втором месте расположился один из лучших нокаутеров в истории Деонтей Уайлдер. Тройку замкнул еще один британец Энтони Джошуа, который не так давно победил Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса.

К слову, Руис занимает в рейтинге всего шестую позицию, пропустив в перед Диллиана Уайта и Луиса Ортиса.

В топ-10 также вошли Александр Поветкин, Джозеф Паркер, Адам Ковнацки и Кубрат Пулев.