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Без Усика: The Ring обновил рейтинг лучших супертяжеловесов

Без Усика: The Ring обновил рейтинг лучших супертяжеловесов
15:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Всемирно известный журнал The Ring обновил рейтинг лучших супертяжей современности.

Журнал The Ring представил новый список лучших босеров хэвивейта.

Возглавил его 31-летний скандальный британец Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО).

На втором месте расположился один из лучших нокаутеров в истории Деонтей Уайлдер. Тройку замкнул еще один британец Энтони Джошуа, который не так давно победил Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса.

К слову, Руис занимает в рейтинге всего шестую позицию, пропустив в перед Диллиана Уайта и Луиса Ортиса.

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В топ-10 также вошли Александр Поветкин, Джозеф Паркер, Адам Ковнацки и Кубрат Пулев.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Александр Поветкин, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Энди Руис.
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