Кроуфорд избил Каваляускаса в чемпионском бою (Видео)

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд в непростом и зрелищном поединке победил техническим нокаутом в девятом раунде обязательного претендента на титул Эгиса Каваляускаса. Каваляускас хорошо начал бой, провел несколько опасных атак во втором раунде, а в третьем Кроуфорду мог быть отсчитан нокдаун, но рефери посчитал, что чемпион потерял равновесие.
Однако Кроуфорд сумел перестроится и принял бой на встречных курсах, где уже он был точнее, а его удары опаснее, и в седьмом раунде отправил претендента в нокдаун, а в девятом раунде Каваляускас вновь оказался в тяжелом нокдауне, и когда он вскоре снова оказался на полу после пропущенного удара, рефери сразу же остановил бой, зафиксировав победу чемпиона.
Видео нокаута:
Отметим, в андекарте главного боя состоялся поединок за звание чемпиона мира по версии IBF в легком весе.