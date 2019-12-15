Кроуфорд избил Каваляускаса в чемпионском бою (Видео)

Новости спорта:Теренс Кроуфорд успешно защитил свой пояс в бою против Эгиса Каваляускаса.

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд в непростом и зрелищном поединке победил техническим нокаутом в девятом раунде обязательного претендента на титул Эгиса Каваляускаса. Каваляускас хорошо начал бой, провел несколько опасных атак во втором раунде, а в третьем Кроуфорду мог быть отсчитан нокдаун, но рефери посчитал, что чемпион потерял равновесие.

Однако Кроуфорд сумел перестроится и принял бой на встречных курсах, где уже он был точнее, а его удары опаснее, и в седьмом раунде отправил претендента в нокдаун, а в девятом раунде Каваляускас вновь оказался в тяжелом нокдауне, и когда он вскоре снова оказался на полу после пропущенного удара, рефери сразу же остановил бой, зафиксировав победу чемпиона.

Видео нокаута:

Отметим, в андекарте главного боя состоялся поединок за звание чемпиона мира по версии IBF в легком весе.