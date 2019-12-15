Кличко заинтриговал возможными боями с Джошуа, Фьюри и Уайлдером

Новости спорта:Владимир Кличко заинтриговал болельщиков.

43-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко предложил своим читателям в соцсетях выразить отношение к трем потенциальным поединкам: двум матчам-реваншам с действующим чемпионом мира Энтони Джошуа и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри и бою против чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

"Позвольте мне заинтересовать вас следующим и вы можете ставить "лайк" или не ставить:...", — опубликовал экс-чемпион три поста в твиттере с таким началом и одним из трех вариантов.

Напомним, что Владимир Кличко объявил о завершении боксерской карьеры в августе 2017 года, но в своих интервью ни разу категорически не опровергал своего возможного возвращения на ринг. Появлялась также информация о том ,что стриминговый сервис DAZN предлагал Кличко несколько десятков миллионов долларов за контракт на три боя.