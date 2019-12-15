Теофимо Лопес: 2020-й будет мощным годом. Захват начался

Новости спорта:22-летний американец Теофимо Лопес готов к бою с Василием Ломаченко

В ночь с субботы на воскресенье американец Теофимо Лопес завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе, нокаутировав Ричарда Комми. После боя Лопес бросил вызов чемпиону мира WBC и WBO, который присутствовал в ринге с промоутером Бобом Арумом.

"У меня пока просто нет слов. Это же мечта исполнилась! Но Комми — злой чувак, он точно так же мог свалить меня, если бы также попал. Ну, вы знаете, кого я хочу следующего. 2020-й будет мощным годом. Захват начался, но вы пока что еще ничего не видели, поверьте", - сказал Лопес, указывая на улыбающегося рядом Ломаченко.

Василий Ломаченко также готов к унификации титулов в легком весе. Бой между двумя чемпионами может состояться уже в апреле 2020 года.