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Арум назвал потенциального соперника Кроуфорда

Арум назвал потенциального соперника Кроуфорда
07:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Промоутер готов организовать бой Кроуфорда против Шона Портера.

Известный промоутер Боб Арум, который ведет дела Теренса Кроуфорда, после победы американца рассказал, с кем он может провести следующий бой, назвав имя Шона Портера.

"Дело за Шоном Портером и Теренсом Кроуфордом. Если они хотят боксировать друг против друга, мы сделаем этот бой. Пусть Портер и Кроуфорд обсудят это, если они хотят боя, мы с Хэймоном его организуем", - заявил Арум.

Напомним, что Кроуфорд одержал победу нокаутом в титульном поединке против Эгидиюса Каваляускаса.

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Ранее Теренс заявил, что не считает Василия Ломаченко и Сауля Альвареса лучше себя.

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Шон Портер, Теренс Кроуфорд.
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