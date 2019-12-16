Экс-соперник Ломаченко: Джошуа выберет Пулева, Усик для него сложный

Новости спорта:Энтони Кролла предполагает, что Джошуа следующим соперником выберет Кубрата Пулева.

Бывший чемпион мира Энтони Кролла заявил, что Александр Усик (17-0, 13 КО) даст бой любому сопернику в супертяжелом весе:

«Следующий бой Джошуа? Думаю, это будет Пулев. Думаю, что Усик – самый сложный соперник. Я понимаю, что размеры играют роль, но Усик будет проблемой для любого в супертяжелом весе.

То, как он двигается... Очень интересно посмотреть, что он покажет в этом дивизионе. Усик отлично выглядел в своем дебютном поединке. Но с каждым боем он будет становиться только лучше».

Напомним, Джошуа настроен провести защиту и пояса IBF, и WBO, а также встретиться с победителем реванша Уайлдер – Фьюри.