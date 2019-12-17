Кличко-младший может стать лучшим боксером десятилетия

Новости спорта:Украинский боксер будет конкурировать с представителями других весовых категорий.

Украинский боксер Владимир Кличко попал в пятерку претендентов на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA)

Об этом представители Ассоциации написали в своем Twitter-аккаунте.

Таким образом бывший чемпион мира в супертяже может получить награду Joe Louis Fighter of the Decade.

BWAA Fighter of the Decade nominees: Joe Louis Fighter of the Decade nominees:

Canelo Alvarez

Wladimir Klitschko

Floyd Mayweather Jr.

Manny Pacquiao

Andre Ward — BWAA (@boxingwriters) December 16, 2019

На эту награду также претендуют другие чемпионы: многократный чемпион мира по разным версиям во втором полулегком, легком, первом полусреднем, полусреднем, первом среднем весе Флойд Мейвезер, олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира во втором среднем и полутяжелом весе Андре Уорд, многократный чемпион мира в 8 весовых категориях Мэнни Паккьяо и регулярный чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Сауль Альварес.

Имя победителя номинации назовут уже 17 января. Это будет третьим награждением лучшего боксера десятилетия. Первым обладателем этого звания является Рой Джонс-младший (1990-1999), вторым - Мэнни Паккьяо (2000 - 2009).

Отметим, что Кличко, Мейвезер и Уорд уже профессиональные завершили карьеры, но временами ходят слухи о их возвращении на ринг