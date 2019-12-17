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Кличко-младший может стать лучшим боксером десятилетия

Кличко-младший может стать лучшим боксером десятилетия
11:43 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский боксер будет конкурировать с представителями других весовых категорий.

Украинский боксер Владимир Кличко попал в пятерку претендентов на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA)

Об этом представители Ассоциации написали в своем Twitter-аккаунте.

Таким образом бывший чемпион мира в супертяже может получить награду Joe Louis Fighter of the Decade.

На эту награду также претендуют другие чемпионы: многократный чемпион мира по разным версиям во втором полулегком, легком, первом полусреднем, полусреднем, первом среднем весе Флойд Мейвезер, олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира во втором среднем и полутяжелом весе Андре Уорд, многократный чемпион мира в 8 весовых категориях Мэнни Паккьяо и регулярный чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Сауль Альварес.

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Имя победителя номинации назовут уже 17 января. Это будет третьим награждением лучшего боксера десятилетия. Первым обладателем этого звания является Рой Джонс-младший (1990-1999), вторым - Мэнни Паккьяо (2000 - 2009).

Отметим, что Кличко, Мейвезер и Уорд уже профессиональные завершили карьеры, но временами ходят слухи о их возвращении на ринг

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Все по теме:

Владимир Кличко, Флойд Мейвезер, Сауль Альварес, Мэнни Паккьяо, Андре Уорд, BWAA, Новости бокса.
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