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Мэнни Пакьяо исполнился 41 год

Мэнни Пакьяо исполнился 41 год
17:05 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:«Пакмэн» пока и не думает уходить из бокса.

Во вторник, 17-го декабря, чемпион полусреднего веса по версии WBA Super легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) празднует свой 41-й день рождения.

«Пакмэн» выступает на профи ринге уже почти 25 лет. За это время он установил мировой рекорд, став чемпионом в 8-и весовых категориях.

Свой последний бой Пакьяо провел против непобежденного, на тот момент, американца Кита Турмана (29-1, 22 КО), отобрав у него пояс чемпиона полусреднего веса.

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Напомним, ранее стало известно, что непобежденный Флойд Мэйвезер возобновит свою карьеру, а Пакьяо рассчитывает заполучить с американцем реванш. Однако промоутер филиппинца заявил, что следующим оппонентом «Пакмэна», вероятнее всего, станет Майки Гарсия (39-1, 30 КО).

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Бокс новости.
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