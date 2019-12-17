Мэнни Пакьяо исполнился 41 год

Новости спорта:«Пакмэн» пока и не думает уходить из бокса.

Во вторник, 17-го декабря, чемпион полусреднего веса по версии WBA Super легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) празднует свой 41-й день рождения.

«Пакмэн» выступает на профи ринге уже почти 25 лет. За это время он установил мировой рекорд, став чемпионом в 8-и весовых категориях.

Свой последний бой Пакьяо провел против непобежденного, на тот момент, американца Кита Турмана (29-1, 22 КО), отобрав у него пояс чемпиона полусреднего веса.

Напомним, ранее стало известно, что непобежденный Флойд Мэйвезер возобновит свою карьеру, а Пакьяо рассчитывает заполучить с американцем реванш. Однако промоутер филиппинца заявил, что следующим оппонентом «Пакмэна», вероятнее всего, станет Майки Гарсия (39-1, 30 КО).