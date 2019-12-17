Ломаченко: Лопес меня не впечатлил, но у него теперь есть пояс

Новости спорта:Василий Ломаченко прокомментировал бокс Теофимо Лопеса.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко высказался о новоиспеченном обладателе титула IBF Теофимо Лопесе.

Ожидается, что боксеры встретятся в объединительном бою в апреле 2020 года.

"Лопес меня не впечатлил. Но у него теперь есть пояс, поэтому мне интересен бой с ним. Теофимо - очень уверенный в себе. Но не впечатлил он потому, что было всего два раунда, ничего не понятно.

Теперь меня ждет подготовка к объединительному бою. Сила ударов Лопеса? Да, она может повлиять, но это только часть бокса. Все будет зависеть от его соперника", - цитирует Ломаченко BoxingScene.

Напомним, что Лопес нокаутировал Ричарда Комми во втором раунде.