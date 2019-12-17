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Ломаченко: Лопес меня не впечатлил, но у него теперь есть пояс

Ломаченко: Лопес меня не впечатлил, но у него теперь есть пояс
19:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Василий Ломаченко прокомментировал бокс Теофимо Лопеса.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко высказался о новоиспеченном обладателе титула IBF Теофимо Лопесе.

Ожидается, что боксеры встретятся в объединительном бою в апреле 2020 года.

"Лопес меня не впечатлил. Но у него теперь есть пояс, поэтому мне интересен бой с ним. Теофимо - очень уверенный в себе. Но не впечатлил он потому, что было всего два раунда, ничего не понятно.

Теперь меня ждет подготовка к объединительному бою. Сила ударов Лопеса? Да, она может повлиять, но это только часть бокса. Все будет зависеть от его соперника", - цитирует Ломаченко BoxingScene.

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Напомним, что Лопес нокаутировал Ричарда Комми во втором раунде.

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Бокс, Василий Ломаченко, Бокс новости, Теофимо Лопес.
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