Джошуа рассказал о своих целях, упомянув Усика

Новости спорта:Энтони Джошуа рассказал о возможной встрече с Александром Усиком в одном ринге.

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о возможной встрече с Александром Усиком в одном ринге.

«Усик — претендент, который будет в поле моего зрения в конце марта или начале апреля. Очень достойный соперник. Когда я выстраиваю свой рекорд, хочу таких соперников как Усик, чтобы позже заявить о том, что я их победил», — цитирует Джошуа Sky Sports.

«Он очень хорошо использует свои ноги, здорово держит руки. По нему нельзя попасть, так хорошо он двигается на ногах. Что я бы сделал, так это изучал бы его — его движения, выбор позиции».

Усик — один из двух претендентов на чемпионство Джошуа. Украинец является главным претендентом от WBO, но болгарин Кубрат Пулев выступает первым номером от IBF. В случае, если стороны не найдут общий язык, британца могут лишить одного из поясов.

Также сообщалось, что Усик может дождаться своего чемпионского поединка и провести промежуточный бой с Дереком Чисорой в следующем году.

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте, напомним, дебютировал в супертяжелой весовой категории с победы над американцем Чаззом Уизерспуном в октябре.