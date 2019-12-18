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Джошуа: Иногда нужно принять удары по лицу

Джошуа: Иногда нужно принять удары по лицу
15:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Британский боксер Энтони Джошуа высказался касательно ответного поединка против Энди Руиса.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа высказался касательно поединка с Энди Руисом.

"Было такое, когда я смотрел множество мотивационных роликов, где говорили о том, что боль неизбежна. Когда у меня была победная серия, то я бы отметил, что люди обо мне не говорили, ведь я - победитель. Но когда я проиграл Руису, то мне нужно было понять и принять это.

Если есть желание побеждать всегда, то не стоит тогда подыматься в ринг. Иногда нужно проигрывать, принять удары по лицу, ребрам, финансам, отношениям, однако необходимо продолжать идти вперед, стиснув зубы. Нам нужно больше людей, которые не хотят сдаваться. Я показал, что моя команда - очень сильная, а также у нас сильный характер и школа бокса", - приводит его слова boxingscene.

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