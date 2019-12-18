Джошуа уже начал подготовку к бою с Усиком

Новости спорта:Энтони Джошуа планирует встретиться с бывшими соперниками Александра Усика, чтобы больше узнать о нем.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) поделился мнением о мастерстве украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) и о подготовке к потенциальному бою с ним.

"Я хочу, чтобы соперники вроде Усика находились в моем послужном списке. Почему? Просто тогда я смогу в любой момент сказать, что побеждал таких боксеров.

Я уже готовлюсь к возможной встрече, изучаю Усика. Знаю, что он превосходно использует ноги и хорошо работает руками. Если ты его все-таки поймал, то он смягчает удары перчатками. Хочу встретиться с бывшими соперниками Александра, чтобы получить информацию о том, как его победить", - приводит слова Джошуа Mirror.