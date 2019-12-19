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Лопес назвал единственный способ победить Ломаченко

Лопес назвал единственный способ победить Ломаченко
13:18 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Теофимо Лопес в дерзкой манере высказался касательно возможного поединка с чемпионом WBO, WBA, WBC Василием Ломаченко.

Владелец титула IBF в легком весе Теофимо Лопес в дерзкой манере высказался касательно возможного поединка с чемпионом WBO, WBA, WBC Василием Ломаченко.

"Когда я его отправлю в нокаут? Я нокаутирую его задницу. Но посмотрим, что произойдет в лагере, как я буду себя ощущать. Мне кажется, мне не дадут выиграть пояса по судейским решениям.

WBC заявляет, что если Василий одержит победу, то будет абсолютным чемпионом мира, а если победителеи буду я - то обязан драться за еще один титул.

Если я выиграю и отберу у Ломы титул франчайзингового чемпиона, то просто-напросто выкину его", - рассказал Теофимо.

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Предположительно поединок должен состояться в апреле в Нью-Йорке, однако бой еще не подтвержден.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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