"Сделаем же это": У Усика отреагировали на слова Джошуа

Новости спорта:Команда Усика не стала молчать и отреагировала на заявления Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) заявил, что хочет сперва подраться с Александром Усиком (17-0, 13 КО), а не с Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

Естественно, команда украинца сразу же отреагировала на слова британца. Промоутер Усика Александра Красюк в своем Instagram обратился к Джошуа:

"Да сделаем же это, чемпион!!!"

Теперь интересно, разделяет ли желания Джошуа его промоутер Эдди Хирн, но пока кажется, что он не против.

Стоит объяснить, что Джошуа выбирает между Усиком и Пулевым потому, что в бою с украинцем он должен провести обязательную защиту пояса WBO, а с болгарином –IBF.