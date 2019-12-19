Дэнни Гарсия объяснил, почему решил сразиться с украинцем Редкачем

Новости спорта:Американец Дэнни Гарсия ожидает увлекательного боя с Иваном Редкачем.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия на пресс-конференции, анонсирующей его бой с украинцем Иваном Редкачем, признался, что следит за карьерой своего будущего оппонента.

"Я знаю, что Иван подойдет к поединку во все оружия. Мы следим за карьерами друг друга. Он голоден, он хочет показать всем свой настоящий уровень.

Бой с ним имеет смысл, поскольку он левша и через этот поединок я подготовлюсь к Спенсу и Пакьяо. Мы с командой выбрали его, потому что он опасен, мы знаем, что это жесткий соперник.

Я, определенно, не заглядываю ему за спину и тяжело готовлюсь к возвращению в ринг. Для меня это большой бой. Если я буду его недооценивать, то все может разрушиться. Хочу доказать всем, что я все еще один из лучших боксеров мира.

У Редкача большое сердце и он будет наступать. Думаю, это будет очень увлекательный бой", - отметил Гарсия на пресс-конференции.