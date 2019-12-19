Названа вероятная дата следующего боя Усика

Новости спорта:Эдди Хирн объявил, когда украинец Александр Усик может вновь выйти в ринг.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик сразится с британцем Дереком Чисорой 7 марта, сказал промоутер Эдди Хирн в интервью BoxingScene.com.

Пока бой назначен лишь предварительно до понимания ситуации с обязательствами чемпиона мира Энтони Джошуа.

Усик является обязательным претендентом для Джошуа по линии WBO, но Хирн полагает, что сперва Джошуа даст бой обязательному претенденту по линии IBF Кубрату Пулеву в апреле. Хирн также считает, что затягивание боя Джошуа – Усик принесет пользу его раскрутке потом.

"Усик-Джошуа - это мега бой, но пока еще не совсем. Если Усик сразится с Чисорой и ярко победит, то потом встреча Усик-Джошуа может стать грандиозным событием во второй половине следующего года", - сказал Хирн.

"Нам нужно найти выход из ситуации и переговорить с руководящими органами. Мы написали в IBF и WBO, чтобы узнать кто из обязательных претендентов должен получить бой с Джошуа первым. Вы не можете просто заставить Энтони освободить один из поясов. Существует ротационная система, которая в хронологическом порядке говорит вам, кто идет первым. Это IBF.

Но я также представляю интересы Усика, поэтому я должен отстаивать и его интересы. Это немного грязная ситуация, но Джошуа будет защищать свои титулы против того, кого ему назначат.

Плюс он действительно хочет бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, поэтому мы ждем, что случится 22 февраля в бою между Уайлдером и Фьюри", - отметил Хирн.