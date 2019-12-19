Редкач - самый яркий украинский боксер (Фото)

После окончания Броварского высшего училища физической культуры решил перейти в профессионалы. Поступило приглашение из американского города Лос-Анджелес. Здесь он постигал азы профессионального бокса, набирался опыта, спарринговал с очень серьезными бойцами. Тренировался под руководством тренера Марио Моралеса, который тренировал кумира Ивана - Эдвина Валеро.

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Профессионально боксировать начал 3 ноября 2009 поединком с Кейтом Келли, которого победил техническим нокаутом в 4 раунде. После того Иван выиграл еще 17 поединков подряд, вплоть пока летом 2015 года не поступился черногорцы Деяну Златичанину . После того Редкача постигла черная полоса - 2 победы при 3 поражениях и 1 ничьей в следующих 6 поединках.