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Редкач - самый яркий украинский боксер (Фото)

Смотрите фото (9)
Редкач - самый яркий украинский боксер (Фото)
16:22 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:С ним даже Александру Усику не под силу тягаться.

  • 1

    33-летний Иван Редкач - украинский боксёр-профессионал, чемпион USBA в легком весе (до 61,2 кг).

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    Родился Иван Редкач на Сумщине.

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    После окончания Броварского высшего училища физической культуры решил перейти в профессионалы. Поступило приглашение из американского города Лос-Анджелес. Здесь он постигал азы профессионального бокса, набирался опыта, спарринговал с очень серьезными бойцами. Тренировался под руководством тренера Марио Моралеса, который тренировал кумира Ивана - Эдвина Валеро.

  • 4

    Профессионально боксировать начал 3 ноября 2009 поединком с Кейтом Келли, которого победил техническим нокаутом в 4 раунде. После того Иван выиграл еще 17 поединков подряд, вплоть пока летом 2015 года не поступился черногорцы Деяну Златичанину . После того Редкача постигла черная полоса - 2 победы при 3 поражениях и 1 ничьей в следующих 6 поединках.

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    Боксер проживает в США.

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Бокс, Иван Редкач, Василий Ломаченко, Бокс новости.
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