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В России заговорили о реванше Усика и Гассиева

В России заговорили о реванше Усика и Гассиева
09:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев подметил, что в этот раз его соотечественник Мурат Гассиев сможет победить Александра Усика

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев подметил, что в этот раз его соотечественник Мурат Гассиев сможет победить украинского бывшего чемпиона Александра Усика в реваншном поединке.

"Гассиев был травмирован, поэтому бои срывались. Но в январе у него планируется бой, а потом мы будем вести переговоры по его поединку в России. Чем больше таких боев будет у нас, тем популярнее станет бокс. У нас много регионов, способных принимать такие мероприятия, не только Москва и Питер.

Знаете, сейчас Мурату нужно как можно быстрее восстановиться и вернуться на ринг, мы его поддержим. Реванша с Усиком хотим не только мы, его весь мир хочет. И я уверен, что Мурат в нем победит. В первом бою у него были проблемы то с рукой, то с плечом, но это не оправдание. Просто нужен реванш, где победит сильнейший. Уверен, что им станет Мурат", - приводит слова функционера Спорт-Экспресс в России.

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Отметим, что Гассиев тоже перебрался в хевивейт и дебют Мурата в супертяжелом весе теперь должен состояться в январе 2020 года.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Мурат Гассиев, Усик - Гассиев.
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