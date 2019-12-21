Лопес обозвал Ломаченко психом

Новости спорта:Теофимо Лопес считает Василия Ломачено слишком высокомерным.

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес в очередной раз неуважительно высказался в адрес чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в лёгком весе Василия Ломаченко, назвав его сумасшедшим.

«Мне не нравится Ломаченко. Он мне не нравится как человек. Я видел, как он относится к другим в Top Rank. Он считает себя королём, он сумасшедший, просто псих.

Думаю, у нас получится хороший бой, Василий не вызывает у меня никаких опасений.

Думаю, я ему не нравлюсь, потому что я не оказываю ему того же уважения, что и другие. План на бой? У меня есть этот план, и он довольно прост. Посмотрим, как это сработает», — сказал Лопес.