Лебедев проиграл Мчуну и заявил об уходе из бокса (Видео)

Новости спорта:Опытный российский боксер по прозвищу "Белый лебедь" проиграл "Скале".

В Красноярске завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев и Табисо Мчуну.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе, и отдать явное преимущество кому-либо из боксёров было сложно. Во второй половине спортсмен из ЮАР прибавил и доносил до соперника больше попаданий. Мчуну владел преимуществом за счёт лучшей скорости и точности. В последнем раунде Лебедев попытался прибавить и шёл вперёд, но Мчуну регулярно встречал Дениса точным джебом. На последних секундах поединка соперники пошли в размен, но никто из этого не извлёк явного преимущества.

По итогам двенадцати раундов судьи отдали победу единогласным решением судей Мчуну — 120:107, 119:108, 115:112.

Денис Лебедев заявил об уходе из бокса. pic.twitter.com/4kimZx88ny — С В А Watch (@Valerasnickers) December 21, 2019

Таким образом, Лебедев проиграл первый поединок после возобновления карьеры, а Мчуну стал обладателем титула WBC Silver.