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Лебедев - Мчуну. Видео боя

Лебедев - Мчуну. Видео боя
08:15 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Смотреть полное видео боя Денис Лебедев - Табисо Мчуну.

В Красноярске завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев и Табисо Мчуну.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе, и отдать явное преимущество кому-либо из боксёров было сложно. Во второй половине спортсмен из ЮАР прибавил и доносил до соперника больше попаданий. Мчуну владел преимуществом за счёт лучшей скорости и точности. В последнем раунде Лебедев попытался прибавить и шёл вперёд, но Мчуну регулярно встречал Дениса точным джебом. На последних секундах поединка соперники пошли в размен, но никто из этого не извлёк явного преимущества.

Видео боя:

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По итогам двенадцати раундов судьи отдали победу единогласным решением судей Мчуну — 120:107, 119:108, 115:112. Таким образом, Лебедев проиграл первый поединок после возобновления карьеры, а Мчуну стал обладателем титула WBC Silver.

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