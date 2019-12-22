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"Позаботьтесь о белом полотенце": Менеджер Ломаченко обратился к команде Лопеса

"Позаботьтесь о белом полотенце": Менеджер Ломаченко обратился к команде Лопеса
12:22 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Менеджер Василия Ломаченко поставил на место американского боксера.

Промоутер обладателя титулов WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко Эгис Климас отреагировал на оскорбления Теофимо Лопеса в адрес украинца.

"Поймите: в боксе многие бойцы ненавидят тех, кто лучше их самих. Я уверен, сейчас он любит Ричарда Комми. Откуда у Лопеса эта ненависть? Пусть оставит что-то для ринга, поскольку ему это понадобится.

И еще: пусть его угол позаботится, чтобы белое полотенце было под рукой, потому что оно понадобится", - написал Климас в своем Instagram.

Лопес обозвал Ломаченко психом

Напомним, что предположительно поединок Ломаченко - Лопес должен состояться в апреле в Нью-Йорке.

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Бокс, Новости бокса, Эгис Климас, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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