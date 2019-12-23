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Ломаченко: Теофимо Лопес разговаривает на все 30-40 лет

Ломаченко: Теофимо Лопес разговаривает на все 30-40 лет
10:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Чемпион WBC, WBA, WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал разницу в возрасте со своим будущим соперником Теофимо Лопесом.

Василий Ломаченко, в частности, отметил, что раз он старше своего соперника, то так оно примерно будет и в бою.

“Я никогда не думал о возрасте. Это получается, что мне было 10 лет, а он только родился, мне было уже 20 лет и я выиграл Олимпийские игры, а ему было только 10 лет и он боксировал где-то с юношами. Ему точно 22 года? Ну разговаривает он прямо на все 30-40 лет. Уверенно говорит, уверен в себе.

Пожалуй, это будет впервые - раньше я никогда не задумывался, насколько соперник младше или старше меня, обращал внимание только на то, что боксер делает в ринге. ...Но получается, что я на 10 лет старше его. Наверное, так и будет примерно в бою. Это все равно, что я уже учусь в университете, а он - еще в школе”, - сказал Ломаченко в интервью LOMA Official TV.

Как сообщалось, бой за абсолютное чемпионство в легком весе Ломаченко - Лопес может состояться в апреле 2020 года в Нью-Йорке на Madison Square Garden. Василию Ломаченко на тот моммент исполнится 32 года.

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Неделю назад Лопес стал чемпионом мира по версии IBF в легком весе, победив Ричарда Комми техническим нокаутом во втором раунде. Ранее американец уже заявлял, что готов драться с Ломаченко за все чемпионские пояса в легком весе.

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