Леннокс Льюис продолжает критиковать Энди Руиса

Новости спорта:Леннокс Льюис не устает критиковать Энди Руиса за плохую подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа.

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис не устает критиковать Энди Руиса (33-2, 22 КО) за плохую подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

«После этого поединка у меня сформировалось несколько основных мыслей. Конечно, я чувствовал, что Энтони Джошуа внес необходимые коррективы. Это были исправления, которые ему следовало сделать. Джошуа вернулся к олимпийскому стилю бокса, а это было важно, тем более в таком бою, как этот.

Я был весьма разочарован тем, что Руис подошел к бою с таким весом, ведь многие супертяжеловесы пытаются стать чемпионами мира. Они усердно работают, чтобы получить возможность и извлечь из нее максимальную выгоду. Но есть люди, которые получают такую возможность дважды, однако не пытаются использовать ее по максимуму. Мне обидно за многих людей, которые упорно работали, желая стать чемпионами.

Подобные поединки добавляют много уверенности. Джошуа внес необходимые коррективы под определенного соперника. «Эй Джей» продолжает идти на вершину, ему многое нужно изучить. Если он может делать поправки, то у него все будет хорошо», - сказал Леннокс Льюис.

Напомним, в реванше, который состоялся 7 декабря, Джошуа победил Руиса единогласным решением судей и вернул все пояса.