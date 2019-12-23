Скачать
Понедельник, 23.12.2019
Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира-2019
Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира-2019
Торохтий отреагировал на решение МОК лишить его золотой олимпийской медали
Торохтий отреагировал на решение МОК лишить его золотой олимпийской медали
Лацио - обладатель Суперкубка Италии
Лацио - обладатель Суперкубка Италии
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)

Леннокс Льюис продолжает критиковать Энди Руиса

Леннокс Льюис продолжает критиковать Энди Руиса
12:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Леннокс Льюис не устает критиковать Энди Руиса за плохую подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа.

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис не устает критиковать Энди Руиса (33-2, 22 КО) за плохую подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

«После этого поединка у меня сформировалось несколько основных мыслей. Конечно, я чувствовал, что Энтони Джошуа внес необходимые коррективы. Это были исправления, которые ему следовало сделать. Джошуа вернулся к олимпийскому стилю бокса, а это было важно, тем более в таком бою, как этот.

Я был весьма разочарован тем, что Руис подошел к бою с таким весом, ведь многие супертяжеловесы пытаются стать чемпионами мира. Они усердно работают, чтобы получить возможность и извлечь из нее максимальную выгоду. Но есть люди, которые получают такую возможность дважды, однако не пытаются использовать ее по максимуму. Мне обидно за многих людей, которые упорно работали, желая стать чемпионами.

Арум внес коррективы в планы Усика (Видео)

Подобные поединки добавляют много уверенности. Джошуа внес необходимые коррективы под определенного соперника. «Эй Джей» продолжает идти на вершину, ему многое нужно изучить. Если он может делать поправки, то у него все будет хорошо», - сказал Леннокс Льюис.

Напомним, в реванше, который состоялся 7 декабря, Джошуа победил Руиса единогласным решением судей и вернул все пояса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Леннокс Льюис, Новости бокса, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко: Мне смешно от того, что говорит отец Лопеса
02 23-летний футболист погиб в ДТП
03 Лацио - обладатель Суперкубка Италии
04 Владелец Динамо-Брест намерен избавиться от клуба
05 Челси без проблем одолел Тоттенхэм
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь