Украинский боксер жестко раскритиковал Тайсона Фьюри

Новости спорта:Тарас Биденко рассказал о своем отношении к нынешним звездам супертяжелого веса.

Украинский бывший тяжеловес Тарас Биденко рассказал о своем отношении к нынешним звездам супертяжелого веса. Больше всего он не любит Тайсона Фьюри, который, по мнению украинца, неподобающе ведет себя в ринге.

«Лучший супертяж мира – Уайлдер. Джошуа – очень хороший боксер, но Уайлдер сильнее его. Фьюри – дегенерат, который и вовсе не боксер. Он делает в ринге непонятно что, а строит из себя великого», — сказал Биденко.

«Я как-то спарринговал с Робертом Хелениусом и видел спарринги Фьюри с ним и другими боксерами. В свое время я бы его раскатал и сделал из него клоуна».

Биденко последний бой провел еще в 2012 году, проиграв в Кельне сирийскому боксеру Мануэлю Чарру.

Тайсон Фьюри вскоре должен драться с Деонтеем Уайлдером. Первый бой между британцем и американцем завершился ничейным результатом.