Тренер Фьюри назвал величайший бой в карьере Владимира Кличко

Новости спорта:Джаван Хилл считает, что бой с Джошуа был лучшим в карьере Кличко.

Новый тренер Тайсона Фьюри Джаван Хилл считает, что 43-летний Владимир Кличко способен вернуться.

«Все будет решать Кличко. У него была долгая карьера, но как боксер он не получил большого урона. Как по мне, последний бой Кличко против Джошуа был величайшим в его карьере. Люди будут помнить о нем благодаря этому поединку, поскольку Кличко показал сердце. В этом бою Владимир много чего продемонстрировал впервые. Возможно, он больше всего гордится поединком с Джошуа.

Владимир всегда будет влиятельным бойцом среди крупных боксеров. Это ведь Владимир Кличко. Этого у него не отнять. В последнем бою он не выглядел старым и уставшим, было видно, что у него есть резервы. Он ни на секунду не выключался из борьбы вплоть до остановки.

Вряд ли вы можете сказать, что о Владимире можно забыть, поскольку он до сих пор может тягаться с крупными парнями. Он и сам крупный парень», – сказал Хилл.