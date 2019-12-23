Последний громкий бой 2019 года Джервонта Дэвис - Гамбоа

Новости спорта:Подопечный Мейвезера поднимается в вес Ломаченко.

В канун Нового года в Атланте (штат Джорджия, США) состоится вечер бокса, в котором будет на что посмотреть. Особенно это касается Василия Ломаченко, который сейчас выступает в легком весе. Экс-чемпион мира во втором полулегком весе, звездный американец Джервонта Дэвис (22-0, 21 КО) проведет первый бой в новой весовой категории – легком весе. Соперником «Танка» станет опытный кубинец Юриоркис Гамбоа (30-2, 18 КО).

Также, в этом вечере бокса в полутяжелом весе встретятся Жан Паскаль и Баду Джек.

28 декабря: расписание боев

Жан Паскаль (34-6-1, 20 KO) – Баду Джек (22-2-3, 13 KO) – бой среди боксеров в полутяжелом весе (до 79,3 кг) за титул WBA.

Джервонта Дэвис (22-0-0, 21 KO) – Юриоркис Гамбоа (30-2-0, 18 KO) – бой среди боксеров в легком весе (до 58,9 кг) за титул WBA.

Хосе Ускатеги (29-3-0, 24 KO) – Лайонел Томпсон (21-5-0, 12 KO) – бой среди боксеров во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Начало боев - утром в воскресенье, в 05:00.