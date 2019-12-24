Хэй вновь заговорил о бое Усик - Чисора

Новости спорта:Дэвид Хэй заявил, что бой Александра Усика и Дерека Чисоры будет за звание обязательного претендента на титул WBO.

Экс-чемпион мира и промоутер Дэвид Хэй заявил, что бой Александра Усика и Дерека Чисоры будет за звание обязательного претендента на титул WBO.

"Организация боя идет в правильном направлении. Дерек хочет этого поединка, Усик - тоже. Сейчас многое зависит от WBO и IBF, смогут ли они пойти навстречу этому бою. Я уверен в том, что этот бой состоится. Все хотят его увидеть. Потенциально этот бой будет за звание обязательного претендента на пояс WBO.

Я скрестил пальцы и надеюсь, что в ближайшие 7-10 дней будет больше новостей", – цитирует Хэя iFL TV.

Ранее называлась вероятная дата боя Усик - Чисора, однако позже промоутер украинца попросил не спешить с названием даты.

Отметим, что в данный момент поясом WBO в супертяжелом весе владеет Энтони Джошуа.