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Хэй вновь заговорил о бое Усик - Чисора

Хэй вновь заговорил о бое Усик - Чисора
10:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Дэвид Хэй заявил, что бой Александра Усика и Дерека Чисоры будет за звание обязательного претендента на титул WBO.

Экс-чемпион мира и промоутер Дэвид Хэй заявил, что бой Александра Усика и Дерека Чисоры будет за звание обязательного претендента на титул WBO.

"Организация боя идет в правильном направлении. Дерек хочет этого поединка, Усик - тоже. Сейчас многое зависит от WBO и IBF, смогут ли они пойти навстречу этому бою. Я уверен в том, что этот бой состоится. Все хотят его увидеть. Потенциально этот бой будет за звание обязательного претендента на пояс WBO.

Я скрестил пальцы и надеюсь, что в ближайшие 7-10 дней будет больше новостей", – цитирует Хэя iFL TV.

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Ранее называлась вероятная дата боя Усик - Чисора, однако позже промоутер украинца попросил не спешить с названием даты.

Отметим, что в данный момент поясом WBO в супертяжелом весе владеет Энтони Джошуа.

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Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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